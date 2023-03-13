Околзина Стефанида Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Околзинъ Андрей
Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Околзинъ Федоръ
Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.07.1789
Дочь: (Околзина) Прасковья
Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.02.1792
Дочь: (Околзина) Агафья
Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Околзина) Прасковья
Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ