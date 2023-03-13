Околзина Стефанида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзина Стефанида Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1782

Сын: Околзинъ Андрей

Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Околзинъ Федоръ

Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1789

Дочь: (Околзина) Прасковья

Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1792

Дочь: (Околзина) Агафья

Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Околзина) Прасковья

Отец ребёнка: Околзинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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