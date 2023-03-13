Околзинъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1756
Отец: Околзинъ Андрей
Мать: Околзина Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околзина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Околзина) Стефанида
Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1786
Дочь: (Околзина) Надежда
Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
18.03.1789
Сын: Околзинъ Василий
Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1792
Сын: Околзинъ Василий
Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Околзинъ Григорий
Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова