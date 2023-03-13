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Околзинъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Околзинъ Андрей

Мать: Околзина Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Околзина) Стефанида

Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1786

Дочь: (Околзина) Надежда

Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1789

Сын: Околзинъ Василий

Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1792

Сын: Околзинъ Василий

Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Околзинъ Григорий

Мать ребёнка: Околзина Варвара Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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