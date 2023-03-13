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Околзина Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1786

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1789

Сын: Околзинъ Василий

Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1792

Сын: Околзинъ Василий

Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Околзинъ Григорий

Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Кузьма

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