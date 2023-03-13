Околзина Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма
Рождение ребёнка
17.09.1786
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.03.1789
Сын: Околзинъ Василий
Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.01.1792
Сын: Околзинъ Василий
Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1795
Сын: Околзинъ Григорий
Отец ребёнка: Околзинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Кузьма