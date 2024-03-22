Евсеевъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Евсеевъ Тарасъ
Мать: Евсеева Офимья Степанова
Бракосочетание
12.11.1788
Жена: Евсеева Устинья
Рождение ребёнка
12.10.1791
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Евсеева Устинья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Евсеева Устинья
Рождение ребёнка
07.11.1795
Сын: Евсеевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Евсеева Устинья