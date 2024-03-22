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Евсеевъ Гаврила

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Евсеевъ Тарасъ

Мать: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1788

Жена: Евсеева Устинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1791

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евсеева Устинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Евсеева Устинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1795

Сын: Евсеевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Евсеева Устинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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