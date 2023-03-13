Евсеева (Кутусова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Кутусова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кутусовъ Сергей

Мать: Кутусова Дарья Максимова

Бракосочетание
12.11.1788

Муж: Евсеевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1791

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1795

Сын: Евсеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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