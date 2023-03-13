Евсеева (Кутусова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кутусовъ Сергей
Мать: Кутусова Дарья Максимова
Бракосочетание
12.11.1788
Муж: Евсеевъ Гаврила
Рождение ребёнка
12.10.1791
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила
Рождение ребёнка
07.11.1795
Сын: Евсеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Гаврила