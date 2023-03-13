Кутусова Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евсеева Устинья
Отец ребёнка: Кутусовъ Сергей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кутусовъ Сергей
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутусовъ Сергей