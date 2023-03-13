Кутусова Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутусова Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евсеева Устинья

Отец ребёнка: Кутусовъ Сергей

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кутусовъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутусовъ Сергей

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