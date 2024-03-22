Жуланов Селверст Анисимов
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жуланов Анисим Семенов
Мать: неизв
Рождение ребёнка
1783
Сын: Жуланов Архип Селиверстов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Жуланов Стефан Селиверстов
Бракосочетание
25.?.1803
Рождение ребёнка
25.03.1804
Сын: Жуланов Стефан Селверстов
Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева
Рождение ребёнка
04.10.1805
Дочь: Анастасия Селверстова
Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева
Рождение ребёнка
01.05.1807
Дочь: Пелагия Селверстова
Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева
Рождение ребёнка
01.02.1811
Дочь: Анна Селверстова
Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева
Рождение ребёнка
01.04.1814
Дочь: Мария Селверстова
Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева
Смерть
1850