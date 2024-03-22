Жуланов Селверст Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуланов Селверст Анисимов

Жуланов Селверст Анисимов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1765

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жуланов Анисим Семенов

Мать: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Жуланов Архип Селиверстов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Жуланов Стефан Селиверстов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
25.?.1803

Жена: Жуланова Елена Терентьева

Рождение ребёнка
25.03.1804

Сын: Жуланов Стефан Селверстов

Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.10.1805

Дочь: Анастасия Селверстова

Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.1807

Дочь: Пелагия Селверстова

Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1811

Дочь: Анна Селверстова

Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1814

Дочь: Мария Селверстова

Мать ребёнка: Жуланова Елена Терентьева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close