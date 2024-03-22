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Жуланов Архип Селиверстов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Жуланов Селверст Анисимов

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
30.01.1800

Жена: Жуланова Евдокия Матвеева

Бракосочетание
30.01.1800

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1802

Сын: Жуланов Дмитрий Архипов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.1805

Дочь: Мавра Арихипова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1807

Дочь: Павла Архипова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.01.1808

Дочь: Татьяна Архипова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.01.1811

Сын: Жуланов Павел Архипович

Мать ребёнка: Жуланова Евдокия Матвеева

Мыс, Косинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1818

Сын: Жуланов Иван Архипов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1820

Сын: Жуланов Алексей Архипов

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Мария Архипова

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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