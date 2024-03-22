Жуланов Архип Селиверстов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Жуланов Селверст Анисимов
Бракосочетание
30.01.1800
Рождение ребёнка
22.10.1802
Рождение ребёнка
01.05.1805
Дочь: Мавра Арихипова
Рождение ребёнка
06.02.1807
Дочь: Павла Архипова
Рождение ребёнка
04.01.1808
Дочь: Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
14.01.1811
Мать ребёнка: Жуланова Евдокия Матвеева
Мыс, Косинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1818
Сын: Жуланов Иван Архипов
Рождение ребёнка
04.06.1820
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Мария Архипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Архипова
Смерть
Неизвестно