Жуланова (Зебзиева) Елена Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зебзиев Терентий Алексеев
Бракосочетание
25.?.1803
Рождение ребёнка
25.03.1804
Сын: Жуланов Стефан Селверстов
Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов
Рождение ребёнка
04.10.1805
Дочь: Анастасия Селверстова
Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов
Рождение ребёнка
01.05.1807
Дочь: Пелагия Селверстова
Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов
Рождение ребёнка
01.02.1811
Дочь: Анна Селверстова
Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов
Рождение ребёнка
01.04.1814
Дочь: Мария Селверстова
Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов
Смерть
1858