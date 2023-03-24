Жуланова (Зебзиева) Елена Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова (Зебзиева) Елена Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зебзиев Терентий Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
25.?.1803

Муж: Жуланов Селверст Анисимов

Рождение ребёнка
25.03.1804

Сын: Жуланов Стефан Селверстов

Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.10.1805

Дочь: Анастасия Селверстова

Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.1807

Дочь: Пелагия Селверстова

Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1811

Дочь: Анна Селверстова

Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1814

Дочь: Мария Селверстова

Отец ребёнка: Жуланов Селверст Анисимов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1858
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