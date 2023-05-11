Жуланов Стефан Селиверстов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Жуланов Селверст Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1807
Рождение ребёнка
01.02.1812
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
02.09.1813
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
02.08.1814
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Жуланов Григорий Степанов
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
24.03.1817
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
04.11.1819
Дочь: Матрена Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
10.02.1823
Дочь: Мариамна Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова
Бракосочетание
06.02.1824
Рождение ребёнка
25.09.1825
Дочь: Устинья Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова
Рождение ребёнка
12.07.1832
Дочь: Марина Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мария Степанова
Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова
Развод
Неизвестно
Смерть
1856