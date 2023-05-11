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Жуланов Стефан Селиверстов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1785

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Жуланов Селверст Анисимов

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1807

Жена: Жуланова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
01.02.1812

Сын: Жуланов Георгий Степанов

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
02.09.1813

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1814

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Жуланов Григорий Степанов

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1817

Сын: Жуланов Ефим Степанов

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1819

Дочь: Матрена Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Жуланов Федор Степанов

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
10.02.1823

Дочь: Мариамна Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1824

Жена: Жуланова Феодосия Абрамова

Рождение ребёнка
25.09.1825

Дочь: Устинья Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1832

Дочь: Марина Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мария Степанова

Мать ребёнка: Жуланова Феодосия Абрамова

Развод
Неизвестно

Жена: Жуланова Параскева Гаврилова

Смерть
1856
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