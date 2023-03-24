неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Жуланов Селверст Анисимов
Отец ребёнка: Жуланов Анисим Семенов
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуланов Анисим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно