неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Жуланов Селверст Анисимов

Отец ребёнка: Жуланов Анисим Семенов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Сергей Анисимов

Отец ребёнка: Жуланов Анисим Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Анисим Семенов

Смерть
Неизвестно