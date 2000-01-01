Кузнецова (Теплякова) Феодосия Дементиевна
Место рожденияТамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Тепляков Дементий Тихонович
Мать: не указана
Тамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кузнецов Ермол
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кузнецов Никифор
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кузнецов Захар
Смерть
Неизвестно