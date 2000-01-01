Кузнецова (Теплякова) Феодосия Дементиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Теплякова) Феодосия Дементиевна

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Место рождения

Тамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Тепляков Дементий Тихонович

Мать: не указана

Тамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кузнецов Ермол

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кузнецов Никифор

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузнецов Федот (Федот)

Отец ребёнка: Кузнецов Захар

Смерть
Неизвестно
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