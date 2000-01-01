Кузнецов Федот (Федот)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кузнецов Захар
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кузнецов Ефим
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806