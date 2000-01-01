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Кузнецов Федот (Федот)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Феодосия Дементиевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кузнецов Ефим

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Гавриловна

Смерть
1806
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