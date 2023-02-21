Кузнецова Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кузнецов Ефим
Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно