Кузнецова Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Дарья Гавриловна

Кузнецова Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кузнецов Ефим

Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Кузнецов Федот (Федот)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федот (Федот)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close