Тепляков Дементий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТепляков Дементий Тихонович

Тепляков Дементий Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Тепляков Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кузнецова Феодосия Дементиевна

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1750
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close