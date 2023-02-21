Тепляков Дементий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Тепляков Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кузнецова Феодосия Дементиевна
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская область, Шацкий уезд, село Перевоз, Ржаксинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1750