Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Тепляков Василий
Тепляков Василий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
1756
Пол
Мужской
Отец
Тепляков Дементий Тихонович
1709 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Тепляков Дементий Тихонович
Мать: не указана
Смерть
1756
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия