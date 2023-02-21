Тепляков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Тепляков Дементий Тихонович

Мать: не указана

Смерть
1756
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