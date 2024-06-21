Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Исланов Владимир Потапович

Мать: Исланова (Бухарева) Евдокия Васильевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сексаева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сексаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сексаев Леонид Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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