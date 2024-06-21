Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сексаева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно