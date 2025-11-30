Сексяев Иван Даниилович
мужской, родился 12.01.1909, Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСексяев Даниил ПавловичНеизвестно г.р.
МатьСексяева (Исланова) Мария ПотаповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Сексаев Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
Сексаев Леонид ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сексаева) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/0e7f0223-f34b-45d1-aeb4-ecfef2226cac/4 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Старая Тепловка, Шулаевка, Яшкина за 1909 г. 1 января 1909 — 31 декабря 1909 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1658, стр. 4