Сексяев Иван Даниилович 12.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Сексяев Иван Даниилович

Автор
НК
Краснова Н.

мужской, родился 12.01.1909, Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Сексяев Даниил ПавловичНеизвестно г.р.
Мать
Сексяева (Исланова) Мария ПотаповнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна1900 г.р.
Дети
Сексаев Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
Сексаев Леонид ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909

Отец: Сексяев Даниил Павлович

Мать: Сексяева (Исланова) Мария Потаповна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

https://yandex.ru/archive/catalog/0e7f0223-f34b-45d1-aeb4-ecfef2226cac/4 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Старая Тепловка, Шулаевка, Яшкина за 1909 г. 1 января 1909 — 31 декабря 1909 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1658, стр. 4

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сексаева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сексаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сексаев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Сексаева (Исланова) Ольга Владимировна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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