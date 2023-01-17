Спиридонов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Спиридонов Иван Павлович

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Антон Павлович

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Павлович

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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