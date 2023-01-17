Спиридонов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1907
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина
Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Антон Павлович
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай Павлович
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Екатерина
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область