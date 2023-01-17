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Спиридонов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Павел

Мать: Спиридонова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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