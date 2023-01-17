Спиридонов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Павел
Мать: Спиридонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Анастасия
Смерть
Неизвестно