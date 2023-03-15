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Головков Климентий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Головков Леонид Климентьевич

Мать ребёнка: Головкова Евдокия Карповна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.08.1900

Дочь: Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна

Мать ребёнка: Головкова Евдокия Карповна

Одесса, Одеська область
Смерть
Около 1942
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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