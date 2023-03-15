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Головков Леонид Климентьевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

15.04.1896

Дата смерти

05.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1896

Отец: Головков Климентий Афанасьевич

Мать: Головкова Евдокия Карповна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1924

Дочь: Шретер (Головкова) Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Спецова (Головкова) Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна

Одесса, Одеська область
Смерть
05.06.1958
Одесса, Одеська область

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