Головков Леонид Климентьевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1896
Дата смерти05.06.1958
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1924
Дочь: Шретер (Головкова) Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Спецова (Головкова) Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна
Смерть
05.06.1958