Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

19.08.1900

Дата смерти

12.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900

Отец: Головков Климентий Афанасьевич

Мать: Головкова Евдокия Карповна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Олимпий Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Олимпий Симонович

Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Лаврентьева (Дмитриева) Людмила Олимпиевна

Отец ребёнка: Дмитриев Олимпий Симонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
12.12.1964
Одесса, Одеська область

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