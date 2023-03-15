Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1900
Дата смерти12.12.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Олимпий Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Лаврентьева (Дмитриева) Людмила Олимпиевна
Отец ребёнка: Дмитриев Олимпий Симонович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
12.12.1964