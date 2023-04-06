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Дмитриев Олимпий Симонович

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Место рождения

Гниловская, Гниловская станица, Ростовский округ

Дата рождения

22.11.1897

Дата смерти

11.03.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1897

Отец: Дмитриев Симон

Мать: не указана

Гниловская, Гниловская станица, Ростовский округ
Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Лаврентьева Людмила Олимпиевна

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Клементьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Ирина Клементьевна

Смерть
11.03.1956
Одесса, Одеська область
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