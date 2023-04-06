Дмитриев Олимпий Симонович
Место рождения
Дата рождения22.11.1897
Дата смерти11.03.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1897
Отец: Дмитриев Симон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Лаврентьева Людмила Олимпиевна
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Клементьевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Клементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1956
Одесса, Одеська область