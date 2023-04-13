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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
23Гниловская, станица казачья.при рр. Доне и Донце.41—421934893Церквей православных 2. Ярмарка 1. Заводов рыбоспетных 10 и кирпичных 3. Пристаней 2.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
станица Гниловская12554775291220299528315826сведений нет
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
958Гниловская станица, при реке Дон14794843648864942Стан. пр., общ. ссудосберег. касса, ссудосберет. т-во, 4 церкви, богад., полиц. прист., 2 прих. школа, нач. женск. уч., цемент. зав., цинков. зав., кирп. зав.60——