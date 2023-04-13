станица Гниловская, Гниловская станица, Ростовский округ (на 1915) — Familio

Гниловская

Гниловская станица, Ростовский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
23Гниловская, станица казачья.при рр. Доне и Донце.41421934893Церквей православных 2. Ярмарка 1. Заводов рыбоспетных 10 и кирпичных 3. Пристаней 2.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Ростовский округ, Гниловская станица
станица Гниловская12554775291220299528315826сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Гниловская станица
958Гниловская станица, при реке Дон14794843648864942Стан. пр., общ. ссудосберег. касса, ссудосберет. т-во, 4 церкви, богад., полиц. прист., 2 прих. школа, нач. женск. уч., цемент. зав., цинков. зав., кирп. зав.60

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