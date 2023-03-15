Головкова Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Головков Леонид Климентьевич

Отец ребёнка: Головков Климентий Афанасьевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.08.1900

Дочь: Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна

Отец ребёнка: Головков Климентий Афанасьевич

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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