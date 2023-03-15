Головкова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1896
Сын: Головков Леонид Климентьевич
Отец ребёнка: Головков Климентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.08.1900
Дочь: Дмитриева (Головкова) Ирина Клементьевна
Отец ребёнка: Головков Климентий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область