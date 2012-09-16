Чазова (Пастухова) Екатерина Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1959
Дата смерти16.09.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.85
Дочь: Ротермель Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Чазов Юрий Данилович
Рождение
21.11.1959
Рождение ребёнка
29.04.1980
Сын: Чазов Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Чазов Юрий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чазов Юрий Данилович
Смерть
16.09.2012