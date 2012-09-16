Чазова (Пастухова) Екатерина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазова (Пастухова) Екатерина Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1959

Дата смерти

16.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.85

Дочь: Ротермель Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Чазов Юрий Данилович

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение
21.11.1959

Отец: Пастухов Маркел Иванович

Мать: Пастухова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1980

Сын: Чазов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Чазов Юрий Данилович

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чазов Юрий Данилович

Смерть
16.09.2012
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
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