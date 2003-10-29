Чазов Юрий Данилович
Место рождения
Дата рождения18.05.1958
Дата смерти29.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.85
Дочь: Ротермель Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Маркеловна
Рождение
18.05.1958
Отец: Чазов Данил Михайлович
Мать: Чазова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1980
Сын: Чазов Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Чазова Екатерина Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
29.10.2003