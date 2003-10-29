Чазов Юрий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧазов Юрий Данилович

Чазов Юрий Данилович

avatar

Место рождения

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.05.1958

Дата смерти

29.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.85

Дочь: Ротермель Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Маркеловна

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение
18.05.1958

Отец: Чазов Данил Михайлович

Мать: Чазова Анна Михайловна

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.04.1980

Сын: Чазов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Чазова Екатерина Маркеловна

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чазова Екатерина Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
29.10.2003
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close