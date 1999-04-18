Чазова (Шардакова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.26
Дата смерти18.04.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.26
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1958
Сын: Чазов Юрий Данилович
Отец ребёнка: Чазов Данил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чазов Данил Михайлович
Смерть
18.04.1999