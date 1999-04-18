Чазова (Шардакова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧазова (Шардакова) Анна Михайловна

Чазова (Шардакова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.26

Дата смерти

18.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.26

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1958

Сын: Чазов Юрий Данилович

Отец ребёнка: Чазов Данил Михайлович

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чазов Данил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазов Геннадий Данилович

Отец ребёнка: Чазов Данил Михайлович

Смерть
18.04.1999
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close