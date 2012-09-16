Пастухова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1959
Дочь: Чазова Екатерина Маркеловна
Отец ребёнка: Пастухов Маркел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастухов Владимир Маркелович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно