Пастухова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1959

Дочь: Чазова Екатерина Маркеловна

Отец ребёнка: Пастухов Маркел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Владимир Маркелович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Маркел Иванович

Смерть
Неизвестно
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