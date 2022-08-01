Пастухов Маркел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Анна Маркеловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1959
Дочь: Чазова (Пастухова) Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: Пастухова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно