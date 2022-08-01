Пастухов Маркел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Маркел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Анна Маркеловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1959

Дочь: Чазова (Пастухова) Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: Пастухова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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