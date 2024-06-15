Некрасова Ульяна Варфоломеева 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Ульяна Варфоломеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Варфоломей Яковлев

Мать: Некрасова Анисья Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Гаврила Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Некрасова Надежда Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Некрасова Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1757

Сын: Некрасов Феоктист Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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