Некрасова Ульяна Варфоломеева
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Некрасова Надежда Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Некрасова Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев
Рождение ребёнка
03.09.1757
Сын: Некрасов Феоктист Гаврилов
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Яковлев
Смерть
Неизвестно