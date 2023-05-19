Некрасова (-) Анисья Родионова
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти11.10.1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Агрипена Варфоломеева
Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мавра Варфоломеева
Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев
Рождение ребёнка
11.07.1735
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев
зубцовский уезд деревня
Рождение ребёнка
11.07.1735
Сын: Некрасов Евдоким Варфаломеев
Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1768