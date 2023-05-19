Некрасова (-) Анисья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Анисья Родионова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

11.10.1768

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Агрипена Варфоломеева

Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мавра Варфоломеева

Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1735

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев

зубцовский уезд деревня
Рождение ребёнка
11.07.1735

Сын: Некрасов Евдоким Варфаломеев

Отец ребёнка: Некрасов Варфоломей Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Варфоломей Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.10.1768
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