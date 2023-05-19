Некрасов Феоктист Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Феоктист Гаврилов

Некрасов Феоктист Гаврилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.09.1757

Дата смерти

17.04.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1757

Отец: Некрасов Гаврила Яковлев

Мать: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1780

Сын: Некрасов Андрей Феоктистов

Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1781

Сын: Некрасов Иван Феоктистов

Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Васса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.04.1814
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close