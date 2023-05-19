Некрасов Феоктист Гаврилов
Место рождения
Дата рождения03.09.1757
Дата смерти17.04.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1757
Рождение ребёнка
30.11.1780
Сын: Некрасов Андрей Феоктистов
Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1781
Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Васса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1814