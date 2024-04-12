Некрасов Андрей Феоктистов
Место рождения
Дата рождения30.11.1780
Дата смерти16.02.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1780
Бракосочетание
23.01.1806
Рождение ребёнка
29.09.1808
Сын: Некрасов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
23.10.1809
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
19.12.1811
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
29.08.1815
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Некрасова Елизавета Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
15.09.1817
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
03.11.1819
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1822
Дочь: Некрасова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
26.02.1824
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1845
Причина смерти: чахоткою