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Некрасов Андрей Феоктистов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.11.1780

Дата смерти

16.02.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1780

Отец: Некрасов Феоктист Гаврилов

Мать: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1806

Жена: Некрасова Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
29.09.1808

Сын: Некрасов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1809

Сын: Некрасов Иван Андреев

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1811

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1815

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Некрасова Елизавета Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1817

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1819

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1822

Дочь: Некрасова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1824

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.02.1845
Причина смерти: чахоткою
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