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Некрасов Алексей Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1824

Отец: Некрасов Андрей Феоктистов

Мать: Некрасова Пелагея Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1850

Жена: Некрасова Агрипена Михайлова

Рождение ребёнка
23.09.1853

Сын: Некрасов Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1857

Дочь: Рудакова Наталия Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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