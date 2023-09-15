Некрасов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1824
Бракосочетание
08.02.1850
Рождение ребёнка
23.09.1853
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова
Рождение ребёнка
29.07.1857
Дочь: Рудакова Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Михайлова
Смерть
Неизвестно