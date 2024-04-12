Герасимова (Некрасова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Некрасова) Екатерина Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Алексей Андреевич

Мать: Некрасова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Стефанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Стефанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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