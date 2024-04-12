Герасимова (Некрасова) Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
28.10.1886
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно