Герасимов Иван Стефанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
28.10.1886
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно