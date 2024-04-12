Герасимов Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Иван Стефанович

Герасимов Иван Стефанович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Екатерина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close