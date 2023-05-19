Некрасова (-) Агрипена Михайлова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ведерников Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1850
Рождение ребёнка
23.09.1853
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1857
Дочь: Рудакова Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно