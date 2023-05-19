Некрасова (-) Агрипена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Агрипена Михайлова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ведерников Михаил

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1850

Муж: Некрасов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
23.09.1853

Сын: Некрасов Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1857

Дочь: Рудакова Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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