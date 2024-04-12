Некрасов Гаврила Яковлев
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти27.12.1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Некрасов Яков Тимофеев
Мать: Некрасова Анна Карпова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Некрасова Надежда Гаврилова
Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Некрасова Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Рождение ребёнка
03.09.1757
Сын: Некрасов Феоктист Гаврилов
Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1779