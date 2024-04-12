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Некрасов Гаврила Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

27.12.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Некрасов Яков Тимофеев

Мать: Некрасова Анна Карпова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Некрасова Надежда Гаврилова

Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Некрасова Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1757

Сын: Некрасов Феоктист Гаврилов

Мать ребёнка: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.12.1779
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