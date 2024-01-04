Некрасов Варфоломей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Варфоломей Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

24.11.1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Некрасов Яков

Мать: Некрасова Ирина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Некрасова Ульяна Варфоломеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Агрипена Варфоломеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мавра Варфоломеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1735

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова

зубцовский уезд деревня
Рождение ребёнка
11.07.1735

Сын: Некрасов Евдоким Варфаломеев

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анисья Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.11.1759
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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