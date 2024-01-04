Некрасов Варфоломей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти24.11.1759
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Некрасов Яков
Мать: Некрасова Ирина Козьмина
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Некрасова Ульяна Варфоломеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Агрипена Варфоломеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мавра Варфоломеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова
Рождение ребёнка
11.07.1735
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова
зубцовский уезд деревня
Рождение ребёнка
11.07.1735
Сын: Некрасов Евдоким Варфаломеев
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1759