Кукина (Москалева) Лидия Степановна
Место рожденияЧитинская область , ст. Бада
Дата рождения08.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941
Читинская область , ст. Бада
Рождение ребёнка
01.05.1961
Сын: Кукин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кукин Николай Петрович
ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
24.09.1964
Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кукин Николай Петрович
г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно