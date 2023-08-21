Кукина (Москалева) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукина (Москалева) Лидия Степановна

Место рождения

Читинская область , ст. Бада

Дата рождения

08.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941

Отец: Москалев Степан Иванович

Мать: Москалева Мария Николаевна

Читинская область , ст. Бада
Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Кукин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кукин Николай Петрович

ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
24.09.1964

Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кукин Николай Петрович

г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукин Николай Петрович

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