Кукин Николай Петрович
Место рожденияг. Кирова Кемеровская область
Дата рождения24.02.1938
Дата смерти07.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1938
г. Кирова Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1961
Сын: Кукин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна
ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
24.09.1964
Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна
г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукина Лидия Степановна
Смерть
07.12.2007
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край