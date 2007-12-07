Кукин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукин Николай Петрович

Место рождения

г. Кирова Кемеровская область

Дата рождения

24.02.1938

Дата смерти

07.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1938

Отец: Кукин Петр Васильевич

Мать: Кукина Матрена Калистратовна

г. Кирова Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Кукин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна

ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
24.09.1964

Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна

г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукина Лидия Степановна

Смерть
07.12.2007
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
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