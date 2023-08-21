Тормозина (Кукина) Татьяна Николаевна
Место рожденияг. Топки Кемеровская область
Дата рождения24.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1964
Отец: Кукин Николай Петрович
Мать: Кукина Лидия Степановна
г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
25.07.1986
Рождение ребёнка
14.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тормозин Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
24.06.1991
Дочь: Кочмарева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Тормозин Алексей Юрьевич
ПНР г. Легница