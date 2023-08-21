Тормозина (Кукина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормозина (Кукина) Татьяна Николаевна

Место рождения

г. Топки Кемеровская область

Дата рождения

24.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1964

Отец: Кукин Николай Петрович

Мать: Кукина Лидия Степановна

г. Топки Кемеровская область
Бракосочетание
25.07.1986

Муж: Тормозин Алексей Юрьевич

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тормозин Алексей Юрьевич

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.06.1991

Дочь: Кочмарева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Тормозин Алексей Юрьевич

ПНР г. Легница
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