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Тормозин Алексей Юрьевич

Место рождения

г. Каменка Пензенской области

Дата рождения

06.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962

Отец: Тормозин Юрий Алексеевич

Мать: Балакина Римма Ивановна

г. Каменка Пензенской области
Бракосочетание
25.07.1986

Жена: Тормозина Татьяна Николаевна

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тормозина Татьяна Николаевна

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.06.1991

Дочь: Кочмарева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Тормозина Татьяна Николаевна

ПНР г. Легница
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