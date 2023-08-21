Тормозин Алексей Юрьевич
Место рожденияг. Каменка Пензенской области
Дата рождения06.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962
Отец: Тормозин Юрий Алексеевич
Мать: Балакина Римма Ивановна
г. Каменка Пензенской области
Бракосочетание
25.07.1986
Рождение ребёнка
14.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тормозина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1991
Дочь: Кочмарева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Тормозина Татьяна Николаевна
ПНР г. Легница