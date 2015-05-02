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Тормозин Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1937

Дата смерти

02.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937

Отец: Тормозин Алексей Ильич

Мать: Россолова Анастасия Фроловна

Рождение ребёнка
20.10.1959

Сын: Тормозин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Балакина Римма Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Сын: Тормозин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Балакина Римма Ивановна

г. Каменка Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Римма Ивановна

Смерть
02.05.2015
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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