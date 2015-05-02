Тормозин Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1937
Дата смерти02.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937
Рождение ребёнка
20.10.1959
Мать ребёнка: Балакина Римма Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1962
Мать ребёнка: Балакина Римма Ивановна
г. Каменка Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балакина Римма Ивановна
Смерть
02.05.2015
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область