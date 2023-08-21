Тормозин Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959
Отец: Тормозин Юрий Алексеевич
Мать: Балакина Римма Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1984
Сын: Тормозин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Майорова Татьяна
Рождение ребёнка
04.04.1989
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Майорова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Татьяна