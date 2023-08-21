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Тормозин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959

Отец: Тормозин Юрий Алексеевич

Мать: Балакина Римма Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1984

Сын: Тормозин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Майорова Татьяна

Рождение ребёнка
04.04.1989

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Майорова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Татьяна

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