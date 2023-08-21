Тормозин Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти20.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Тормозин Илья Григорьевич
Мать: Бердина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1937
Мать ребёнка: Россолова Анастасия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тормозин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Россолова Анастасия Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1942