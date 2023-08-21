Тормозин Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормозин Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

20.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тормозин Илья Григорьевич

Мать: Бердина Матрена Иванова

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Тормозин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Россолова Анастасия Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тормозин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Россолова Анастасия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россолова Анастасия Фроловна

Смерть
20.06.1942
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