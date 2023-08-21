Кукин Александр Николаевич
Место рожденияст. Бада Читинская область
Дата рождения01.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.06.1957
Жена: Иванова Елена Михайловна
г. Канск Красноярский край
Рождение
01.05.1961
Отец: Кукин Николай Петрович
Мать: Кукина Лидия Степановна
ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
12.02.1991
Сын: Кукин Степан Александрович
Мать ребёнка: Иванова Елена Михайловна
ст. Бада Читинская область