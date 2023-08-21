Кукин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукин Александр Николаевич

Кукин Александр Николаевич

Место рождения

ст. Бада Читинская область

Дата рождения

01.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.06.1957

Жена: Иванова Елена Михайловна

г. Канск Красноярский край
Рождение
01.05.1961

Отец: Кукин Николай Петрович

Мать: Кукина Лидия Степановна

ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
12.02.1991

Сын: Кукин Степан Александрович

Мать ребёнка: Иванова Елена Михайловна

ст. Бада Читинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close