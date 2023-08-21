Кукин Степан Александрович
Место рожденияст. Бада Читинская область
Дата рождения12.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1991
ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
06.05.2015
Мать ребёнка: Кукина Наталья
Рождение ребёнка
22.10.2020
Мать ребёнка: Савина Лилия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Лилия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукина Наталья