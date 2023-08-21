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Кукин Степан Александрович

Место рождения

ст. Бада Читинская область

Дата рождения

12.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1991

Отец: Кукин Александр Николаевич

Мать: Иванова Елена Михайловна

ст. Бада Читинская область
Рождение ребёнка
06.05.2015

Сын: Кукин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Кукина Наталья

Рождение ребёнка
22.10.2020

Сын: Кукин Богдан Степанович

Мать ребёнка: Савина Лилия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Лилия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукина Наталья

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